Тяжелобольной камышанин умер сидя после плотного ужина

Происшествия 23.02.2022 18:07
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23.02.2022 18:07
Тело 63-летнего жителя города Петров Вал Камышинского района Волгоградской области было найдено при весьма странных обстоятельствах, сообщает ИА «Высота 102». Мужчина, почти не передвигавшийся по дому из-за тяжелой болезни, скончался, по предварительным данным, от удушья.
Как пояснили в Камышинском следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина проживал один, длительное время болел и уже давно не выходил из дома. Время от времени его проведывал младший брат – он-то и обнаружил бездыханное тело пенсионера. Мужчина умер в странной позе – сидя на диване напротив телевизора, перед тарелкой с едой.
– Причиной смерти жителя Петров Вала стала механическая асфиксия – вероятно, он подавился частичкой пищи, – прокомментировали в следственном отделе. – Поскольку телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, причин считать его гибель насильственной нет.
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