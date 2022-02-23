Тяжелобольной камышанин умер сидя после плотного ужина









Тело 63-летнего жителя города Петров Вал Камышинского района Волгоградской области было найдено при весьма странных обстоятельствах, сообщает ИА «Высота 102». Мужчина, почти не передвигавшийся по дому из-за тяжелой болезни, скончался, по предварительным данным, от удушья.

Как пояснили в Камышинском следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина проживал один, длительное время болел и уже давно не выходил из дома. Время от времени его проведывал младший брат – он-то и обнаружил бездыханное тело пенсионера. Мужчина умер в странной позе – сидя на диване напротив телевизора, перед тарелкой с едой.

– Причиной смерти жителя Петров Вала стала механическая асфиксия – вероятно, он подавился частичкой пищи, – прокомментировали в следственном отделе. – Поскольку телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, причин считать его гибель насильственной нет.



