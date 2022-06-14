Волгоградка избила молотком и заживо закопала мать во дворе дома

Жуткое преступление, совершенное в Ольховском районе Волгоградской области, расследуют местные сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", накануне в селе Ольховка молодая женщина забила молотком собственную мать. Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемая закопала ее живьем во дворе дома.

– 13 июня в одном из частных домов по улице Почтовая села Ольховка между 52-летней женщиной и ее дочерью произошел конфликт, в ходе которого молодая сельчанка, находясь в состоянии опьянения, взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Не остановившись на этом, подозреваемая стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор домовладения, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей.

О происшествии в полицию заявил сожитель убийцы, которому она созналась в совершенном преступлении. После экспертизы криминалисты пришли к шокирующему выводу – смерть женщины наступила не в результате полученных травм. Несчастная была закопана заживо.

– Причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути, – сообщила Дарья Буянова.

Иловлинским МРСО СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

– Проводится комплекс неотложных следственных действий. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – уточняет официальный представитель СУ СК России по региону.