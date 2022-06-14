Расследования

Волгоградка избила молотком и заживо закопала мать во дворе дома

Расследования 14.06.2022 13:01
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14.06.2022 13:01


Жуткое преступление, совершенное в Ольховском районе Волгоградской области, расследуют местные сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", накануне в селе Ольховка молодая женщина забила молотком собственную мать. Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемая закопала ее живьем во дворе дома. 

– 13 июня  в одном из частных домов по улице Почтовая села Ольховка между 52-летней женщиной и ее дочерью произошел конфликт, в ходе которого молодая сельчанка, находясь в состоянии опьянения, взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. –   Не остановившись на этом, подозреваемая стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор домовладения, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей.  

О происшествии в полицию заявил сожитель убийцы, которому  она созналась в совершенном преступлении. После экспертизы криминалисты пришли к шокирующему выводу – смерть женщины наступила не в результате полученных травм. Несчастная была закопана заживо. 

– Причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути, – сообщила Дарья Буянова. 

Иловлинским МРСО СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

– Проводится комплекс неотложных следственных действий. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – уточняет официальный представитель СУ СК России по региону. 

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