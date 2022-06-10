Расследования

Волгоградку осудили условно за взятку при оформлении инвалидности

Расследования 10.06.2022 16:28
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10.06.2022 16:28



К 2,5 годам условно приговорена жительница Волгограда за покушение на дачу взятки должностным лицам ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» за оформление II группы инвалидности. Приговор вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Установлено, что фигурантка уголовного дела передала 40 тысяч рублей своей знакомой для последующей передачи должностным лицам ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» в качестве взятки за оформление ей II группы инвалидности без прохождения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий.
На такой поступок женщина решилась, узнав, что ее знакомая через должностных лиц ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» может способствовать незаконному получению инвалидности за взятку.
Однако, как указывает суд, свой преступный умысел женщина не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее знакомая деньги присвоила.
Приговор вступил в законную силу.

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