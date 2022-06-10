Волгоградку осудили условно за взятку при оформлении инвалидности

Расследования 10.06.2022 16:28
0
10.06.2022 16:28
К 2,5 годам условно приговорена жительница Волгограда за покушение на дачу взятки должностным лицам ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» за оформление II группы инвалидности. Приговор вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Установлено, что фигурантка уголовного дела передала 40 тысяч рублей своей знакомой для последующей передачи должностным лицам ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» в качестве взятки за оформление ей II группы инвалидности без прохождения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий.
На такой поступок женщина решилась, узнав, что ее знакомая через должностных лиц ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» может способствовать незаконному получению инвалидности за взятку.
Однако, как указывает суд, свой преступный умысел женщина не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее знакомая деньги присвоила.
Приговор вступил в законную силу.
Реклама
«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницы10.06.2022 14:54
Расследования 10.06.2022 14:54
Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбака10.06.2022 10:32
Расследования 10.06.2022 10:32
В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляске10.06.2022 09:26
Расследования 10.06.2022 09:26
СК опубликовал видео с места убийства владельца волгоградского зернохранилища09.06.2022 16:20
Расследования 09.06.2022 16:20
В Волгограде задержали курьера заграничных аферистов09.06.2022 13:01
Расследования 09.06.2022 13:01
В Волгограде раскрыли жестокое убийство 19-летней давности09.06.2022 12:12
Расследования 09.06.2022 12:12
«Пил, ездил на такси»: в Волгограде разбойник в медицинской маске грабил пенсионеров09.06.2022 09:14
Расследования 09.06.2022 09:14
Под Тамбовом застрелен владелец зернохранилища в Волгоградской области08.06.2022 16:25
Расследования 08.06.2022 16:25
Надеялся, что не найдут тело: под Волгоградом СК обвинил убийцу 18-летней студентки в изнасиловании08.06.2022 12:43
Расследования 08.06.2022 12:43
В Волгограде арестовали 4 квартиры и иномарку менеджера крупной торговой сети08.06.2022 11:51
Расследования 08.06.2022 11:51
Девять продали, одного съели: в Волгоградской области конокрады идут под суд08.06.2022 09:21
Расследования 08.06.2022 09:21
Под Волгоградом водителя молоковоза осудят за страшное ДТП с двумя детьми07.06.2022 14:51
Расследования 07.06.2022 14:51
Никудышная женщина обиделась на сожителя и попыталась его убить под Волгоградом07.06.2022 12:18
Расследования 07.06.2022 12:18
Обвиняемых по делу о гибели юных баскетболисток из Волгограда отпустили домой07.06.2022 12:12
Расследования 07.06.2022 12:12
СК возбудил дело после смерти 4-летнего мальчика под Волгоградом07.06.2022 09:19
Расследования 07.06.2022 09:19