



В городе Камышин Волгоградской области задержали 66-летнюю местную жительницу, которая в ходе ссоры пырнула в живот своего гражданского мужа. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, после инцидента мужчину доставили в больницу. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

– В центральную городскую больницу г. Камышина поступил 73-летний местный житель с проникающим ранением брюшной полости, –рассказали в пресс-службе ГУ МВД. – О данном факте медицинскими работниками незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции.

Прибыв на место преступления оперативники задержали женщину, которая сразу же созналась в содеянном.

Выяснилось, что накануне, 6 мая, пострадавший и сожительница распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора, в которой они стали оскорблять друг друга. Пенсионер стал упрекать свою пассию в алкоголизме и наличии 9 судимостей. Женщина не стала терпеть нападки гражданского мужа – она схватила со стола кухонный нож и ударила им мужчину в живот. Испугавшись, впрочем, сама же вызвала скорую помощь.

– В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, – пояснили в полиции.