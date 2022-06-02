Спорт

Александра Глинянова вызвали в Волгоградскую облдуму и спросили про «Ротор»

Спорт 02.06.2022 18:21
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02.06.2022 18:21


Александр Глинянов, председатель облкомспорта принял сегодня, 2 июня,  участие в заседании комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», на комитете обсуждалась корректировка бюджетных статей в сфере спорта и физической культуры, которые будут приниматься на ближайшем заседании облдумы. 
В ходе заседания некоторые его участники воспользовались возможностью узнать мнение Александра Глинянова по ситуации с «Ротором», который вылетел из ФНЛ. Причем выступления, сообщает информагентство со ссылкой на собственный источник, были весьма эмоциональны. Присутствующие не могли скрыть своего разочарования итогами выступления волгоградского клуба, который сначала вылетел из РПЛ, а сейчас – и из ФНЛ.
В частности, председателя комитета по физической культуре и спорту спросили, где чиновник хотел бы видеть «Ротор» – в ФНЛ или в областном чемпионате? Однако Александр Глинянов не стал отвечать на этот вопрос, заявив, что его ответ может повлиять на некие решения. 
При этом глава спорткомитета пояснил, что судьба «Ротора» будет обсуждаться на заседании РФС, которое должно пройти 9 июня. 
Напомним, «Ротор» покинул ФНЛ по спортивному принципу, однако  команда может продолжить выступление в чемпионате, если какие-то клубы, которые завоевали путевки в ФНЛ, снимутся с первенства из-за финансовых проблем. 
Фото из архива ИА "Высота 102".

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