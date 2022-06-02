



В Волгоградской области неоднократно судимый местный житель города Николаев сознался в жестоком избиении 66-летнего водителя-экспедитора из Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ). Сейчас рецидивист находится под стражей.

– Вечером 18 января этого года ростовчанин припарковался для ночевки на стоянке возле сетевого магазина. Проснувшись около 22 часов, он увидел, как неизвестный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл дверь транспортного средства и уселся на переднее сиденье, – рассказали в главке МВД. – Несмотря на протесты водителя, мужчина сообщил, что хочет погреться, после чего стал требовать отвезти его в город Волжский. После того как хозяин отказал ему, незваный гость набросился на водителя и стал наносить кулаками удары по голове и лицу.

Сила ударов была настолько сильная, что злоумышленник разбил окно дверцы и лобовое стекло автомобиля, а потерпевший выпал из машины.





Убедившись, что жертва не подаёт признаков жизни, подозреваемый отправился в отдел полиции и сознался в преступлении.

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу города Николаев, где врачи диагностировали у него многочисленные переломы костей лица и тяжелую травму головы.

В настоящее время уголовное дело, после сбора всех необходимых доказательств находится на рассмотрении в Николаевском районном суде.

Как стало известно информагентству, жертвой рецидивиста стал сотрудник торговой сети «Красное&Белое» .

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области