В результате атаки БПЛА задерживаются 14 поездов на Юге России





Сегодня, 10 октября, в результате атаки беспилотника был повреждён разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск. Как сообщили в компании «РЖД», к счастью, обошлось без пострадавших.

Движение по обоим путям временно остановили, но уже в 7:49 оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме. В настоящее время в пути следования задерживаются 14 пассажирских и 2 пригородных поезда – от 57 минут до 3 часов 40 минут.

Пассажиры поезда №29 Новороссийск – Москва, который задержался более чем на 4 часа, обеспечены питанием и бутилированной водой. Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержек.

В компании пояснили, что уточнить фактическое движение поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.