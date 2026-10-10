Скорректированы режимы работы гидроузлов Волги и Камы





Межведомственная рабочая группа под председательством начальника Управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого установила режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 11 октября по 10 ноября.

По прогнозу Росгидромета, в октябре суммарный приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 11,8–15,8 км³, что составляет 93% от нормы (14,9 км³). Наибольший приток прогнозируется в Шекснинское (153% от нормы), Рыбинское (107%) и Нижнекамское (104%) водохранилища. Наименьший — в Горьковское (55% от нормы).

– Продолжаем контролировать гидрологическую обстановку. Режимы работы гидроузлов будут оперативно корректироваться, если это потребуется в связи с изменением погодных и гидрологических условий. Следующее заседание пройдёт в ноябре, – отметил Дмитрий Савостицкий.