



В связи с временной приостановкой движения из-за атаки беспилотника и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск в пути следования задерживаются 25 пассажирских поездов. Как сообщает ИА «Высота 102», поезд №340 направлением Нижний Новгород – Новороссийск должен был следовать через Волгоград.

Как ранее сообщалось информагентством, сегодня, 10 октября, в результате атаки беспилотника был повреждён разводной железнодорожный мост. Движение по обоим путям временно остановили, но уже в 7:49 оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Так, задерживаются поезда: №103 Адлер – Москва, №29 Новороссийск – Москва, №79 Сириус – Архангельск, №35 Адлер – Санкт-Петербург, №37 Сириус – Нижний Новгород, №3 Кисловодск – Москва, №115 Адлер – Томск, №101 Адлер – Москва, №309 Адлер – Воркута, №303 Сухум – Москва, №61 Нальчик – Москва, №157 Новороссийск – Москва, №118 Самара – Адлер, №104 Москва – Адлер, №12 Москва – Анапа, №122 Санкт-Петербург – Новороссийск, №152 Москва – Анапа, №820 Ростов-на-Дону – Новороссийск, №30 Москва – Новороссийск, №102 Москва – Адлер, №170 Москва – Минеральные Воды, №806 Таганрог – Новороссийск, №252 Санкт-Петербург – Владикавказ, №158 Москва – Новороссийск, №340 Нижний Новгород – Новороссийск.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечены питанием.