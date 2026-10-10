



В связи с ремонтными работами будет временно закрыт железнодорожный переезд на 1063 км перегона Цветочный – Палласовка. Об этом сообщили 10 октября в ПривЖД.

Ограничения вводятся:

– с 7:00 12 октября до 3:00 15 октября;

– с 7:00 19 октября до 3:00 21 октября.

Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд на 1053 км перегона Гмелинская – Цветочный (вблизи поворота на хутор Вербный).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.