



Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконными действия чиновников двух комитетов администрации Волгоградской области, которые дали возможность участвовать в программе капремонта домов московской компании, пытавшейся отремонтировать дом №56 по ул. Еременко в Краснооктябрьском районе, где находятся женская консультация и центр планирования семьи и репродукции. Как рассказали ИА «Высота 102» в арбитраже, с заявлением к комитету ЖКХ и комитету по контролю в сфере закупок, которые, как считали в надзорном органе, необоснованно включили ООО «Бел Аз Агро» в реестр квалифицированных подрядных организаций с правом участия в электронных аукционах на оказание услуг по капремонту МКД, обратилась прокуратура Волгоградской области.

Еще в июле 2026 года арбитражный суд Волгоградской области заявленные требования удовлетворил. Было установлено, что компания предоставила недостоверные сведения на этапе предварительного отбора для включения в соответствующий реестр Кроме того, суд отметил, что включение в реестр квалифицированных подрядных организаций хозяйствующих субъектов, не имеющих достаточного опыта в сфере оказания услуг по осуществлению строительного контроля, влечёт ненадлежащее осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, способствует нарушению прав неопределенного круга лиц на безопасные и благоприятные условия проживания в ремонтируемых домах.

Судебный акт обжаловался в апелляционной инстанции. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным,.

В частности, вышестоящая инстанция указала, что само по себе включение ООО «Бел Аз Агро» в реестр квалифицированных подрядных организаций на основании недостоверных сведений нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц из числа собственников помещений в многоквартирных домах, поскольку допускает общество к участию в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества. В результате создается реальная угроза выполнения таких работ организацией, не обладающей необходимым опытом и квалифицированным персоналом, что может повлечь некачественное проведение ремонта, ущерб общему имуществу и дополнительные расходы для собственников.

Решение вступило в законную силу.

Между тем, заход московской компании на рынок капремонта домов Волгоградской области оказался крайне неудачным. В 2024 году Фонд капремонта Волгоградской области на основании решения собственников перенес капремонт фундамента и фасада многоквартирного дома № 56 по улице Маршала Ерёменко в Краснооктябрьском районе Волгограда, где расположена женская консультация и центр планирования семьи, который был запланирован на 2038-2040 годы, на 2024 год. Причиной стало ухудшающееся состояние дома, где было зафиксировано возникновение трещин стен и разрушения конструкций дома. Работы должны были быть выполнены до конца 2025 года.

Подрядчиком стало ООО «Бел Аз Агро». Начало капремонта дома жители до сих пор вспоминают с содроганием. Жители жаловались на перекосившиеся двери и окна, в которых, как они утверждали, лопались стекла. Люди опасались, что рабочие нарушили устойчивость дома, который и так находился в плачевном состоянии, в том числе из-за непрофессиональных действий. Однако, как заявляли в фонде капремонта, дополнительное обследование не выявило подвижек фундамента. Тем не менее, признали в организации, появилась необходимость корректировки проекта и проведения дополнительных работ. В связи с чем ремонт фундамента был приостановлен до внесения изменений в проектно-сметную документацию.

Однако до сих пор капремонт дома не возобновлен. Центр планирования семьи и репродукции, где проводят процедуры ЭКО, пока перемещен в помещения женской консультации ради безопасности будущих мам, которым приходилось посещать разваливающееся здание. Женщин заверяли, что это - временное решение.