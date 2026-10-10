



С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%. Как сообщили в Волгоградской областной Думе со ссылкой на Минтруд РФ, семьи, ранее не пользовавшиеся этой мерой поддержки, получат на второго ребёнка более 1 миллиона рублей.

Всего в следующем году вырастут более 40 социальных выплат. В их числе – страховые пенсии: с 1 февраля их повысят на 6,8%, а с 1 апреля ещё на 3,3%. Индексация охватит 37,5 миллиона россиян. Также увеличится единовременное пособие при рождении ребёнка – до 30,4 тысячи рублей.

Напомним, в 2026 году впервые предоставляется новая мера господдержки – семейная налоговая выплата. Её уже получили более 1,5 миллиона родителей, воспитывающих свыше 3,4 миллиона детей. Средний размер выплаты составил более 30,5 тысячи рублей.