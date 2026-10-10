В Волжском разыскивают пенсионерку, пропавшую в январе 2025 года





Следственный отдел по городу Волжский Волгоградской области разыскивает местную жительницу Решетникову (Орлову) Елену Николаевну, 1954 года рождения. Как пояснили в СУ СКР по региону, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в январе 2025 года женщина ушла из дома по улице Луконина в Волжском и направилась в неизвестном направлении. С тех пор она не появлялась по месту жительства и не выходила на связь с родственниками. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, овальное лицо европейского типа, прямые светло-русые волосы, сутулая фигура, зубы отсутствуют. Голос звонкий, речь ясная и быстрая.

Была одета: коричневая куртка с воротником, чёрные брюки, меховая шапка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, её возможном передвижении или обстоятельствах исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8 (844-3) 41-02-18, 8 (917) 726-46-12, «112» или «02».

Фото: СУ СК России по Волгоградской области