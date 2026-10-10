В центре Волгограда погиб мотоциклист в ДТП с иномаркой





В Центральном районе Волгограда произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Yamaha и Renault Megane. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла накануне вечером на улице Невская.

По предварительной информации, 21-летний водитель иномарки напротив д. 7 «а»при перестроении с третьей полосы в крайнюю левую, не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с мотоциклом.

В результате ДТП пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области