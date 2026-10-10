Волгоград в числе атакованных: 560 БПЛА сбито в регионах РФ





В ночь на 10 октября ВСУ направили в регионы РФ 560 беспилотников. Как сообщает Минобороны, Волгоградская область в числе субъектов, где ликвидированы вражеские дроны.

Также БПЛА самолётного типа уничтожены дежурными силами ПВО в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, беспилотная опасность в Волгоградской области действовала с с 22-19 ч. 9 октября до 6-14 ч. 10 октября.