



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов приняли участие в торжественной церемонии вручения зеленых беретов и награждения сотрудников органа принудительного исполнения. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, участники церемонии возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской Славы, к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова и к малой братской могиле.





Обращаясь к собравшимся, Андрей Бочаров подчеркнул, что на главной высоте России вручаются символы особого профессионального отличия.

– В своей повседневной деятельности и в ходе сложных профессиональных испытаний вы в очередной раз добились высоких результатов и еще раз подтвердили, что служба судебных приставов требует серьезной подготовки, безупречной дисциплины и особых профессиональных качеств, – сказал глава региона. – Вы и ваши товарищи ежедневно, в круглосуточном режиме несете службу по охране общественного порядка, защищаете интересы общества, граждан и государства в целом, действуете там, где особенно важны твердость характера и справедливость.





Также губернатор поздравил победителей и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся приблизить Победу.

Дмитрий Аристов отметил, что зеленый берет – высший символ профессионального мастерства.

– Проведение таких соревнований стало не просто доброй традицией в нашей службе – это один из важнейших элементов, который укрепляет командный дух и повышает профессиональный уровень. Год от года количество участников растет, – заявил он. – С большой гордостью отмечу, что в настоящее время службу в органах принудительного исполнения проходят 84 обладателя зеленых беретов. Сегодня к их числу присоединятся еще восемь наших коллег, в этом году они стали лучшими из 108 кандидатов.





Глава ФССП также напомнил о подвигах предков и современных защитников Отечества.

Финал квалификационных испытаний на право ношения зеленых беретов проходил в Волгоградской области, в том числе на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». В нем участвовали более сотни сотрудников из 56 территориальных органов ФССП. Накануне губернатор и директор ФССП провели рабочую встречу, где обсудили развитие межведомственного взаимодействия и реализацию важных для региона проектов. Дмитрий Аристов отметил высокий уровень инфраструктуры для проведения федеральных мероприятий.





Фото: администрация Волгоградской области