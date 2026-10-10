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Общество

Синоптики: зима в Волгоградской области начнётся с ранних холодов

Общество 10.10.2026 10:38
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10.10.2026 10:38


Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о приближении холодов. Как пояснили в Гидрометцентре, холода придут рано, а осадков выпадет больше, чем в прошлом году. 

Согласно прогнозу, первое серьёзное похолодание ожидается в конце осени. В ноябре температура воздуха в Волгоградской области может опуститься ниже средних многолетних значений, но незначительно – в пределах одного градуса.

В декабре температурный фон ожидается в границах нормы. Среднемесячная температура составит около -4°C, возможны небольшие отклонения в сторону повышения. Экстремальных морозов не прогнозируется – начало зимы будет примерно таким же, как в предыдущие годы.

Количество осадков, по данным метеорологов, превысит прошлогодние показатели.

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