Синоптики: зима в Волгоградской области начнётся с ранних холодов





Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о приближении холодов. Как пояснили в Гидрометцентре, холода придут рано, а осадков выпадет больше, чем в прошлом году.

Согласно прогнозу, первое серьёзное похолодание ожидается в конце осени. В ноябре температура воздуха в Волгоградской области может опуститься ниже средних многолетних значений, но незначительно – в пределах одного градуса.

В декабре температурный фон ожидается в границах нормы. Среднемесячная температура составит около -4°C, возможны небольшие отклонения в сторону повышения. Экстремальных морозов не прогнозируется – начало зимы будет примерно таким же, как в предыдущие годы.

Количество осадков, по данным метеорологов, превысит прошлогодние показатели.