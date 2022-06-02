В Волгограде двум подросткам грозит 12 лет за наркозакладки

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, которые подрабатывали раскладкой наркотиков на территории города. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, теперь вместо легкого заработка им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в мае этого года молодые люди в интернете познакомились с неизвестным, который предложил им подработку. Так, координатор присылал несовершеннолетним информацию о тайниках с крупной партией. Один из малолетних преступников занимался изготовлением закладками, а другой их фотографировал с указанием точных координат и отправлял покупателям.

24 мая этого года после очередной раскладки веществ в Дзержинском районе подростки были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра места были обнаружены и изъяты 14 свертков.

Молодые люди подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

В настоящее время проводится установка всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.