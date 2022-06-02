Вступившегося за девушек жителя Волгограда избили цепью





В одном из дворов Дзержинского района Волгограда 27-летний местный житель попытался познакомиться с девушками. Однако мужчине, в компании которого находились волгоградки, не понравилось чересчур навязчивое внимание со стороны пьяного ухажера. Как итог – вступившегося за дам горожанина избили цепью и кулаками.

– Находясь в состоянии опьянения, задержанный во дворе одного из многоквартирных дворов по улице Толбухина подошел к компании граждан и стал оказывать непристойные знаки внимания присутствующим там двум девушкам, – сообщили подробности происшествия ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – На замечания мужчина не реагировал и спровоцировал конфликт с заступившимся за девушек 34-летним волгоградцем. В ходе ссоры подозреваемый повалил оппонента на землю и начал наносить удары по лицу, используя при этом металлическую цепь.

Заступника с многочисленными переломами и гематомами на лице доставили в больницу. Согласно заключению экспертов, полученные травмы характеризуются как средней тяжести вред здоровью.

Как оказалось, задержанный 27-летний мужчина ранее уже был судим. Теперь волгоградец подозревается в умышленном причинении вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 112 УК РФ).