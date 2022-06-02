Под Волгоградом подняли затонувший теплоход облсовпрофа

Экология 02.06.2022 10:46
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02.06.2022 10:46
Прогулочный теплоход поднят со дна затона в Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, затонувшее плавсредство убрали из затона по решению Центрального районного суда.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в конце февраля этого года прогулочный теплоход, который принадлежал Волгоградскому облсовпрофу, пошел на дно около причала в затоне под Краснослободском. При этом произошла утечка дизельного топлива, которое находилось в баках плавсредства. Факт загрязнения воды зафиксировали эксперты.
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в апреле этого года обратилась с иском в суд к владельцу теплохода с требованием убрать затонувшее судно из залива.
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