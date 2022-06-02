Экология

Под Волгоградом подняли затонувший теплоход облсовпрофа

Экология 02.06.2022 10:46
0
02.06.2022 10:46


Прогулочный теплоход поднят со дна затона в Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, затонувшее плавсредство убрали из затона по решению Центрального районного суда. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в конце февраля этого года прогулочный теплоход, который принадлежал Волгоградскому облсовпрофу, пошел на дно около причала в затоне под Краснослободском. При этом произошла утечка дизельного топлива, которое находилось в баках плавсредства. Факт загрязнения воды зафиксировали эксперты.   
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в апреле этого года обратилась с иском в суд к владельцу теплохода с требованием убрать затонувшее судно из залива. 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экология
28.05.2022 16:41
Экология 28.05.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 07:54
Экология 28.05.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2022 17:26
Экология 27.05.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 14:01
Экология 22.05.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 08:24
Экология 22.05.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2022 11:44
Экология 20.05.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2022 07:48
Экология 19.05.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2022 12:10
Экология 18.05.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2022 08:45
Экология 18.05.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2022 18:46
Экология 17.05.2022 18:46
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2022 08:43
Экология 17.05.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Экология
14.05.2022 08:34
Экология 14.05.2022 08:34
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2022 11:51
Экология 13.05.2022 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.05.2022 11:33
Экология 13.05.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Экология
12.05.2022 16:34
Экология 12.05.2022 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили птичий гриппСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы уже изуродовали обновляемый бульвар на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
12:56
Вступившегося за девушек жителя Волгограда избили цепьюСмотреть фотографии
12:36
Волгоградский облсуд отправил убийцу старушки на четверть века в колониюСмотреть фотографии
12:10
Бочаров: семьям погибших на Украине военных из Волгограда выплатят по 1 млн рублейСмотреть фотографии
12:01
О поддержке ДНР и Великой Победе: губернатор Бочаров пообщался с ветеранамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде оперативники задержали лжесотрудника ФСБСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области мотовездеход смял легковушку на встречной: двое пострадавшихСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде арестовали пятерых мошенников, которые ломали окна у стариковСмотреть фотографии
10:56
Вынужденная мера: в Волжском при ремонте теплосетей необходимо снести десятки деревьевСмотреть фотографии
10:53
Волгоградский ЦПКиО выбился в лидеры на всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом подняли затонувший теплоход облсовпрофаСмотреть фотографии
10:30
Жителя Волгограда осудят за порнографический фотошоп с ветераном войныСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области работника фермы насмерть поразило токомСмотреть фотографии
09:05
Цены на бензин замерли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
«Потратили 773 миллиона»: РФС опубликовал финансовую отчетность волгоградского «Ротора» за 2021 годСмотреть фотографии
08:06
Спортивная жизнь «ЕвроХим-ВолгаКалия» набирает оборотыСмотреть фотографии
23:50
Волгоградскому пенсионеру за день собрали миллион рублей на квартируСмотреть фотографии
21:05
В Волжском с балкона общежития упала 16-летняя школьницаСмотреть фотографии
20:24
Ушел из жизни экс-защитник волгоградского «Ротора» Александр БеркетовСмотреть фотографии
19:48
Детский фонд 1 июня подарил детям большой праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:46
В Волгоградской области люксовый внедорожник вылетел в кюветСмотреть фотографии
18:15
Волгоградец попал в больницу с ожогами рук после ремонта проводкиСмотреть фотографии
18:14
«Сестра обнаружила в тяжелом состоянии»: молодой любовник до смерти забил 41-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:42
«Недочеты можно найти»: в РФС ответили на критику столпотворения на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:33
Глава села, получивший срок за гибель школьницы в фонтане, снова обжаловал приговорСмотреть фотографии
16:55
СК начал проверку после смерти монтажника под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:00
Инфекционисты ошиблись с прогнозами: в Волгограде не заметили шестую волну COVID-19Смотреть фотографии
15:59
«Они ненавидят Россию»: депутат ГД из Волгограда выступил против Урганта и Галкина на ТВСмотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области в 2021 году рождались по 54 младенца в деньСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 