Экономика

Банк «Открытие» провел благотворительный вечер в поддержку Фонда Хабенского

Экономика 31.05.2022 18:19
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31.05.2022 18:19


В Москве состоялся благотворительный вечер банка «Открытие» в пользу Фонда Хабенского в рамках совместного проекта «Бизнес с открытым сердцем». Мероприятие было приурочено к Дню российского предпринимательства.
В рамках вечера состоялся Public talk на тему «Повседневная благотворительность» с участием основателя благотворительного фонда, актера, режиссера, художественного руководителя МХТ им. Чехова, народного артиста России Константина Хабенского, недавно ставшего амбассадором банка. Модерировала беседу известная телеведущая Тутта Ларсен. После дискуссии спикеры ответили на вопросы гостей.
Затем участники вечера посмотрели несколько серий комедийного мелодрамного сериала «Нежность» режиссера Анны Меликян, в котором одну из главных ролей сыграл Константин Хабенский.
По итогам вечера в Фонд Хабенского было направлено 2 миллиона рублей. Проект банка «Бизнес с открытым сердцем» развивается уже четыре года. Переводы в пользу Фонда через банк «Открытие» совершаются ежедневно. Благодаря проекту помощь и необходимое лечение получили 93 ребенка и молодых взрослых с опухолями мозга - подопечных Фонда Хабенского.

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