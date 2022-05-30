В Среднеахтубинском районе Волгоградской области двое рабочих пострадали при монтаже рекламного щита. Как сообщает ИА «Высота 102», 30 мая мужчин доставили с электротравмой в больницу № 25.

— Пациентам 32 и 26 лет, — сообщили информагентству в экстренных службах. — По предварительным данным, им ничего не угрожает.

Известно, что мужчин забрали из города Краснослободска. Пострадавшие монтировали рекламный баннер на улице Ленина.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой уточнить состояние пострадавших.

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