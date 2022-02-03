Владельца квартиры в Волжском убило прикосновение к варочной плите





Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летнего жителя Волжского от сильного удара током на кухне. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, это происшествие квалифицировано по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, смертельный случай произошел в Волжском в конце декабря 2021 года. Мужчина зашел на кухню своей квартиры, расположенной на проспекте Ленина, и стал менять местами вилки от бытовой техники в розетках. При этом он случайно прикоснулся к металлическому корпусу варочной панели, после чего его поразило током. От полученной электротравмы волжанин скончался на месте происшествия.

Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина заключил с подрядной организацией договор на выполнение работ по ремонту квартиры. При этом договором предусматривались, в том числе, работы, связанные с заменой электрики. Согласно актам приема-передачи подрядчик закончил работы по замене электрики и подключению розеток к электросети и сдал их заказчику.

Следователями установлено, что при выполнении предусмотренных договором подряда ремонтных работ по замене электрики, были допущены нарушения, в результате которых на металлический корпус варочной панели подавалось электричество. Расследование продолжается.



