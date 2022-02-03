Владельца квартиры в Волжском убило прикосновение к варочной плите

Расследования 03.02.2022 13:29
0
03.02.2022 13:29
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летнего жителя Волжского от сильного удара током на кухне. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, это происшествие квалифицировано по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, смертельный случай произошел в Волжском в конце декабря 2021 года. Мужчина зашел на кухню своей квартиры, расположенной на проспекте Ленина, и стал менять местами вилки от бытовой техники в розетках. При этом он случайно прикоснулся к металлическому корпусу варочной панели, после чего его поразило током. От полученной электротравмы волжанин скончался на месте происшествия.
Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина заключил с подрядной организацией договор на выполнение работ по ремонту квартиры. При этом договором предусматривались, в том числе, работы, связанные с заменой электрики. Согласно актам приема-передачи подрядчик закончил работы по замене электрики и подключению розеток к электросети и сдал их заказчику.
Следователями установлено, что при выполнении предусмотренных договором подряда ремонтных работ по замене электрики, были допущены нарушения, в результате которых на металлический корпус варочной панели подавалось электричество. Расследование продолжается.
Реклама
Рецидивиста задержали за кражу решеток ливневок в Волгограде03.02.2022 12:22
Расследования 03.02.2022 12:22
С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в сауне03.02.2022 12:10
Расследования 03.02.2022 12:10
Житель Урюпинска осужден за телефонные угрозы сотрудникам полиции и УФСИН02.02.2022 15:40
Расследования 02.02.2022 15:40
Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в Волгограде01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской области01.02.2022 14:48
Расследования 01.02.2022 14:48
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамиды01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в овраг01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Мужчина прогорел на махинациях с топливом за баллы в Волгоградской области31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
В Волгоградской области расследовали дело о гибели детей в пожаре31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
В Волгоградской области осудили отца пропавшего без вести 13-летнего мальчика31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Прокуратура оспорила отказ в сносе депутатской постройки в Волгограде31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Молодая девушка зарезала своего знакомого в Волгограде30.01.2022 14:50
Расследования 30.01.2022 14:50
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентами28.01.2022 17:03
Расследования 28.01.2022 17:03
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской области28.01.2022 12:38
Расследования 28.01.2022 12:38
Реклама