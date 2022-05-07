Монтера убило током на железнодорожной станции под Волгоградом





В Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 45-летнего рабочего на железнодорожной станции Иловля-1. Как сообщает ИА «Высота 102» ссылкой на экстренные службы, мужчина погиб накануне, 6 мая.

– Несчастный случай произошел вчера между восьмым и девятым путями участка железной дороги, предназначенного для промывки вагонов, – сообщили информагентству в экстренных. – Гибель рабочего, который работал монтером пути, произошла в результате электротравмы.

По предварительным данным, в какой-то момент на станции Иловля-1 произошло разъединение электропроводов, в результате чего мужчина 1977 года рождения и получил смертельный удар током.