Расследования

Педофил Соболев надеялся избежать 14-летнего срока за изнасилование школьницы

Расследования 30.05.2022 15:54
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30.05.2022 15:54


В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении рецидивиста, надругавшегося над 14-летней девочкой. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня, 30 мая, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Кировского районного суда  от 24 марта 2022 года в отношении ранее судимого за убийство несовершеннолетней 36-летнего Дмитрия Соболева. 
Напомним, эта страшная  история произошла 21 июля 2021 года. Соболев недалеко от остановки общественного транспорта «Угол парка» в Кировском районе Волгограда напал на 14-летнюю девочку, возвращавшуюся домой после прогулки с подругами. Злоумышленник затащил школьницу в заросли камыша, где надругался над ней, после чего скрылся с места преступления.
Личность преступника была установлена через несколько суток в результате исследования оставленных биологических следов, после чего он был задержан при помощи бдительных граждан в одном из магазинов города. Педофила скрутили волгоградцы, которые узнали его по фотороботу. 
Вину в содеянном Соболев полностью признал.
Кировский районный суд  Волгограда приговорил мужчину к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на 2 года. Гособвинение в процессе представлял прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Однако Соболев не согласился с приговором суда первой инстанции. И обжаловал его, просив суд снизить назначенное наказание. 
Государственное обвинение настаивало на законности и справедливости приговора.
Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, оставив в силе вынесенный Соболеву районным судом приговор, который вступил в силу. 

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