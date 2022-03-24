Расследования

Волгоградский педофил Соболев получил 14 лет в колонии особого режима

Расследования 24.03.2022 12:03
24.03.2022 12:03


Сегодня Кировский районный суд Волгограда приговорил безработного Дмитрия Соболева к 14 годам колонии особого режима. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимый признан виновным в изнасиловании 14-летней девочки.
В качестве дополнительного наказания фигуранта уголовного дела лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 8 лет. Гособвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором Волгоградской области Денисом Костенко. Отметим, что на прениях он просил приговорить подсудимого к 14 годам колонии. В данном случае наказание полностью совпало с позицией обвинения.
Соболев, который ранее был судим за убийство несовершеннолетней, признан виновным по пп.«а,б» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия), пп. «а,б» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия).
Судом установлено, что вечером 21 июля прошлого года недалеко от остановки общественного транспорта «Угол парка» в Кировском районе Волгограда Соболев напал на 14-летнюю девочку, возвращавшуюся домой после прогулки с подругами. Педофил затащил школьницу в заросли камыша, где надругался над ней, после чего скрылся с места преступления.


Следственные органы установили личность мужчины. Потерпевшая опознала насильника. Несмотря на предпринятые им меры конспирации и попытки скрыться от преследования, местонахождение насильника было установлено. Соболева, который зашел в сетевой магазин в Советском районе, задержали сотрудники магазина. На подозреваемого им указал посетитель, который до этого видел фото злоумышленника в социальных сетях. Он начал кричать, что это педофил и его надо задержать, что и сделали сотрудники магазина. Мужчины удерживали Соболева до прибытия полиции. 
Вину он полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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