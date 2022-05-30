В Волгоградской области дровосека накажут за вырубку 8 дубов

Суд признал жителя Котельниковского района Волгоградской области виновным в незаконной вырубке 8 дубов. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком еще на год.

– Установлено, что фигурант уголовного дела в феврале 2022 года с помощью бензопилы совершил незаконную вырубку 8 дубов, причинив ущерб природным ресурсам на сумму более 93 тысячи рублей. Вину в содеянном мужчина признал полностью, – сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Местный житель признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере (ч.2 ст.260 УК РФ).

– Помимо уголовной ответственности, прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного преступлением, – сообщает Оксана Черединина.

По мере вступления решения в законную силу, исполнение будет взято под контроль прокуратуры.