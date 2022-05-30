В Волгограде на улице нашли мужчину с порезанным горлом

В Советском районе Волгограда обнаружили мужчину с порезанным горлом. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне 36-летнего мужчину нашли прохожие у одной из трехэтажек в микрорайоне Родниковая долина.

— 36-летнему мужчине оказана помощь в больнице № 7, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Направлен для дальнейшего лечения в профильный стационар.

Со слов очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. На его горло были видны порезы, шла кровь.

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