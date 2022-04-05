Как сыр в масле: волгоградский «Ротор» раскрыл финансовую отчетность









Сумма денежных вливаний в АНО СК «Ротор» в 2021 году почти в два раза превысила бюджет клуба 2020-го года. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», содержатся в опубликованной бухгалтерской (финансовой) отчетности Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Ротор».

Согласно отчету, в 2021 году на финансирование клуба поступило 744 миллиона 844 тысячи рублей целевых средств. Это на 91,7% больше, чем годом ранее - 388 миллионов 546 тысяч рублей. Общие доходы в 2021 году, включая прочие поступления и доходы от продажи продукции, работ и услуг, составили 834 миллиона 926 тысяч рублей. В 2020-ом денег в клубе было меньше - 474 миллиона 762 тысячи рублей.













Интересные метаморфозы можно наблюдать в разделе об использовании средств. Так, больше чем в два раза - на 119,4% - выросли в «Роторе» расходы на содержание аппарата управления. Так, если в 2020 году на эти цели было израсходовано 202 миллиона 167 тысяч рублей, то в 2021 году аппарат «съел» уже 443 миллиона 507 тысяч. В общей структуре движения средств видно, что в 2021 году на оплату труда было направлено в общей сложности 446 миллионов 11 тысяч рублей. Таким образом, за год зарплатные расходы клуба выросли на 72,4%.

Увеличились расходы на целевые мероприятия - 171 миллион 32 тысячи в 2021-ом против 96 миллионов 389 тысяч годом ранее. На 578,2 % (!) возросли прочие расходы. В прошлом году они составили 98 миллионов 395 тысяч рублей, тогда как в 2020-ом были в размере 14 миллионов 508 тысяч.

При значительном росте управленческих расходов в клубе упали продажи. Так, выручка по сравнению с 2020 годом снизилась на 29,6 % - с 110 миллионов 297 тысяч в 2020-ом году до 77 миллионов 677 рублей в 2021-ом. Возможно, что на эти показатели повлияли антиковидные ограничения, в числе которых был запрет на проведение массовых мероприятий и внедрение системы QR-кодов.

Как бы то ни было, но серьезные финансовые вливания в волгоградский «Ротор» в 2021 году не способствовали хорошей игре футболистов. В настоящее время «Ротор» занимает 18-ую строчку в турнирной таблице ФНЛ из 20-ти позиций. Волгоградские футболисты проигрывают матч за матчем. Болельщики клуба не могут сдержать своих эмоций как на трибунах, так и в соцсетях. Больше того, волгоградцы открыто называют «Ротор» никак иначе как проектом по отмыванию денег.



