Гендиректор волгоградского "Ротора" прокомментировал свою отставку

Спорт 03.12.2021 16:08
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03.12.2021 16:08
После длительного перерыва генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский провел пресс-конференцию, на которой журналисты, давно уже не имевшие возможности напрямую пообщаться с руководством клуба, задали ему многочисленные вопросы. Впрочем, новостей оказалось не очень много. На многие вопросы журналисты так и не дождались конкретных ответов, а главная интрига – кто же будет новым главным тренером команды, так и осталась неразгаданной.
Гендиректор «Ротора» отказался его назвать, пояснив, что контракт с новым тренером будет подписан на следующей неделе, а потому нет смысла его представлять.
Не ответил Андрей Рекечинский и на конкретные вопросы об объеме финансирования клуба, которые журналисты задавали неоднократно на протяжении всей пресс-конференции. Гендиректор клуба ссылался на разные бюджеты РПЛ и ФНЛ, на то обстоятельство, что в спортивном клубе не одна команда «Ротор», а есть еще «Ротор-2», регби, а также расходы на текущую деятельность. При этом он заверил, что сумма в 1 миллиард рублей, которая фигурирует в сообщениях инсайдеров, завышена. «У нас не самый большой и не самый маленький бюджет, средний. Он достаточный, чтобы вести деятельность и выплачивать зарплаты», - заявил Андрей Рекечинский. Сколько конкретно уходит денег из бюджета области на клуб, он назвать отказался, как, впрочем, и не смог озвучить сумму отступных и других выплат, которые получают игроки и тренеры. Зато выразил недоумение в связи с интервью с Федором Щербаченко, которого прочили на должность спортивного директора вместо ушедшего Эдуарда Панасюка, где он назвал расходы клуба нерациональными. «Не знаю, откуда он может знать о финансовых расходах клуба, не работая в нем. И может ли он давать такую оценку», - пояснил Андрей Рекечинский. По словам гендиректора, переговоры с Щербаченко были неудачными, так как "он запросил зарплату, в четыре раза большую, чем была у прошлого спортивного директора".
Пока ничего конкретного Андрей Рекечинский не мог сказать и по будущему составу команды. Изменения будут согласовываться с будущим наставником «Ротора», пояснил он. При этом не исключил возможность, что в команду пригласят молодых игроков. Опроверг гендиректор "Ротора" и влияние футбольного агента Мамуки на деятельность клуба. По его словам, футболисты "Ротора" работают со многими агентами, а роль Мамуки, заверил Андрей Рекечинский, преувеличена.
Многих журналистов интересовал также вопрос ответственности руководства клуба и лично Андрея Рекечинского за провальное выступление команды. Гендиректору клуба припомнили его заявление трехлетней давности, когда он заявлял о своей личной ответственности за выступления «Ротора», после чего сменилось шесть главных тренеров, а команда стала выступать все хуже и хуже. На что Андрей Рекечинский пояснил, что оценку его деятельности даст его руководство. При этом он заявил, что ответственность за печальный результат лежит на всех, признавая и свою вину, а также ответственность и игроков, и главных тренеров. Причиной неудач он считает несыгранность команды после ее обновления, а также фатальные травмы, которые преследовали игроков.
На прямой вопрос, не стыдно ли ему за то, что происходит с «Ротором», и не намерен ли он в связи с этим уйти в отставку, Андрей Рекечинский ответил: «Да, мне стыдно. Но я взял обязательства в начале сезона и должен их выполнить. По поводу моей дальнейшей работы вопросы нужно задавать учредителю». Он признался и в скромных задачах, которые будут поставлены перед командой – это закрепиться в первой десятке турнирной таблице ФНЛ. О выходе в РПЛ, конечно, мечтать нужно, но реалии немного другие, подчеркнул он.
Андрей Рекечинский также отчасти согласился с претензиями журналистов в закрытости клуба, которые черпают информацию о том, что происходит в этой структуре, из сообщений инсайдеров, пообещав в то же время наладить более плотное общение с болельщиками.
Многие журналисты остались разочарованными встречей с Андреем Рекечинским. Зато им удалось одними из первых побывать в новом офисе клуба на улице Кубинской, 26, где заканчивался ремонт. В это здание, по словам гендиректора, «Ротор» переехал благодаря помощи администрации Волгоградской области. Правда, губернатор Волгоградской области давно уже не ходит на матчи «Ротора»…
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