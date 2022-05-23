Под Волгоградом иностранцу-педофилу дали 15 лет за насилие над детьми сожительницы









К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Волгоградской области гражданин Таджикистана за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговор вынес Фроловский городской суд иностранцу, не имеющему регистрации на территории РФ.

Судом установлено, что с января по февраль 2021 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей сожительницы, с которой проживал совместно в ее доме во Фроловском районе.

Подсудимый отрицал вину, уверяя, что его оговорили и свидетели, и потерпевшие по неизвестной ему причине. От дачи показаний мужчина отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.