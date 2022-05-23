В пяти районах Волгограда 23 мая отключат свет

Полезно знать 23.05.2022 08:23
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23.05.2022 08:23
В пяти районах Волгограда сегодня, 23 мая запланированы отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, с 11-30 до 15-00 не будет света на улицах 33-х Героев, Клавы Панчишкиной в Красноармейском районе. В этом же районе ресурс пропадет с 9-00 до 17-00 на б-ре Сиреневый, ул. Дунайская, Покровская и Тисовая.
В Тракторозаводском районе плановые работы пройдут с 9-00 до 12-00 в домах на ул.Жолудева, 4, 6, 8, ул.Дзержинского, 21, 23.
В Советском районе свет отключат с 9-00 до 17-00 на ул.Революционная, 3-31, 2, 6-14, 8а, 10а, ул.Полярная, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул.Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул.Монгольская, 3а, 7, 6а, 8, ул.Новосибирская, 3-17, 2-16, 16а.
В Кировском районе ресурс пропадет с 9-00 до 17-00 на ул.Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12, 5-27, 4-18, ул.Красных Партизан, 1-23, 2-26, ул.Кленовая, 2-18, пер.Кленовый, 3а-5а, 2а-8, ул.Лескова-I, 15а-43, 8-26а, ул.Колосовая, 3, ул.Лавровая, 11-35, 14-66, ул.Бурятская, 3-7, 2а, ул.26 июня, 1-7, 2-8.
В этот же период не будет света в Дзержинском районе на ул.Кобринская, 24-52, 23-29, ул.Яблочкина, 21-23, 18-22, ул.Куринская, 23, 27-45, 20-36, 22в, ул.Сульская, 27а, 27б, 27в, 25-29, 33/1, 35, 26-32, ул.Миусская, 21-31, 26-36 ул.Попова, 1-13, 13а, 2-20, ул.Софьи Ковалевской, 1-23, 1б, 3б, 5б, 7а, 7б, 15б, 17а, 17б, 2-6, 6а, 8-20 , ул.Кобринская, 33-41, 56-64 ул.Халтурина, 11-23, 14-26.
В Советском районе с 9-00 до 17-00 электроэнергию отключат на ул.Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, ½, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, пер.Мостового, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, ул.Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, ½, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, ул.Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8 7, ул.Вольная, 2а, ул.Мостового, 3-7, пер.Мостового, 3, 4, 6, 7, 2, 1, ул.Вольная, 2-14, 1-17, 7/1, 7/2, 15а.
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