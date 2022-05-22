Клещи покусали за неделю 82 волгоградца









С жалобами на укусы клещей к медикам за неделю обратились 82 жителя Волгограда. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», предоставил облкомздрав со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Из общего числа обратившихся 44 человека – это несовершеннолетние.

Всего с начала весны клещи покусали 320 волгоградцев, в том числе 150 несовершеннолетних.

Напомним, что клещи являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний. В облкомздраве отметили, что с начала 2022 года и по сегодняшний день не зарегистрировано случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, Крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекционными заболеваниями, передаваемыми клещами.

Мониторинг с целью обнаружения возбудителей природно-очаговых инфекций, в том числе исследования клещей снятых с людей, проводит испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.



