Клещи покусали за неделю 82 волгоградца

Здравоохранение 22.05.2022 10:25
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22.05.2022 10:25
С жалобами на укусы клещей к медикам за неделю обратились 82 жителя Волгограда. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», предоставил облкомздрав со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Из общего числа обратившихся 44 человека – это несовершеннолетние.
Всего с начала весны клещи покусали 320 волгоградцев, в том числе 150 несовершеннолетних.
Напомним, что клещи являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний. В облкомздраве отметили, что с начала 2022 года и по сегодняшний день не зарегистрировано случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, Крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекционными заболеваниями, передаваемыми клещами.
Мониторинг с целью обнаружения возбудителей природно-очаговых инфекций, в том числе исследования клещей снятых с людей, проводит испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
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