Расследования

Под Волгоградом сын обокрал отца на полмиллиона и пустился в бега

Расследования 21.05.2022 18:37
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21.05.2022 18:37

 

В Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 мая, мужчина обокрал собственного отца, после чего три месяца скрывался от следствия. 

— Следователи ОМВД России по Среднеахтубинскому району предъявили мужчине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере и ч. 1 ст. 226 УК РФ — хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По версии следствия, 6 декабря 2021 года обвиняемый решил заработать, обокрав собственного отца и мачеху. С родственниками мужчина находился в плохих отношениях. Зная, что родители на работе, фигурант дела направился к ним домой в одно из сел Среднеахтубинского района. 

В доме он проник в гараж, где отыскал ключи от сейфа и похитил у отца двуствольное гладкоствольное ружье, самозарядное ружье «Вепрь-12», более 50 патронов 12-го калибра, а также охотничьи принадлежности — сумку, нож и патронташ. Злоумышленник на этом не остановился и прихватил с собой еще фотоаппарат, две рации, казачью шашку и сотовый. 

В летней кухне мужчина обнаружил запасные ключи от дома, после проник внутрь и похитил золотые украшения мачехи — браслеты, кольца, серьги и подвески. Помимо этого, добычей стали запчасти от компьютера и 196 000 рублей. 

— Заметив установленные в комнате камеры видеонаблюдения, злоумышленник сломал монитор, а блок видеорегистратора забрал с собой, — добавили в областном главке МВД. — Часть похищенного, в том числе огнестрельное оружие, подозреваемый оставил хранить у соседа,  пояснив последнему, что отбывает в командировку. 

Спустя двое суток в Москве обвиняемый продал драгоценности, а вырученные деньги потратил на себя. Хозяева, обнаружив кражу, написали заявление в полицию.

— Около трех месяцев оперативные сотрудники проводили разыскную работу. В итоге местонахождение злоумышленника установили и провели задержание. Мужчина признал свою вину, — пояснили в полицейском ведомстве. 

Полицейским удалось установить местонахождение части похищенного. Имущество изъяли и возвратили владельцам. Теперь фигуранту уголовного дела грозит до семи лет колонии. 

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