Расследования

В Волгограде отца и сына отправили в колонию за убийство в Новый год

Расследования 26.04.2022 15:52
26.04.2022 15:52


К 11 годам колонии строгого режима приговорен 47-летний волгоградец за убийство местного жителя и покушение на жизнь его 23-летнего сына. На 3,5 года также осужден 27-летний сын убийцы, который принимал непосредственное участие в конфликте, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Нападение произошло ранним утром 1 января 2020 года. Пьяные отец и сын шли по частному сектору в поселке Гумрак. Они увидели незнакомого им ранее 23-летнего молодого человека и приняли его за другого, который ранее якобы обидел их. Старший из мужчин начал избивать прохожего и ударил в живот ножом, желая отомстить.

На крики о помощи из дома поблизости выбежал отец потерпевшего и попытался остановить напавшего, однако сам получил несколько ударов ножом. Впоследствии он умер в больнице, его сына врачам удалось спасти. Сын убийцы во время разборки нанес несколько ударов жертвам, которые не причинили вреда их здоровью.

Вину в содеянном ни отец, ни сын, оказавшиеся на скамье подсудимых, не признали. Приговор Дзержинского районного суда Волгограда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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