Под Волгоградом в пожаре погибла 53-летняя женщина

Происшествия 20.05.2022 11:20
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20.05.2022 11:20
В Дубовке в пожаре, который вспыхнул в одной из квартир пятиэтажки, погибла 53-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 04.49 ч. Полыхала комната площадью 24 квадратных метра.
Огонь потушили в 05.19 ч. Однако без жертв не обошлось. Причины пожара устанавливаются.
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