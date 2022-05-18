В Волгоградской области водитель умер, наехав на дерево

Происшествия 18.05.2022 10:18
18.05.2022 10:18
Водитель китайской легковушки погиб в аварии в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло в Октябрьском районе в селе Жутово 2-е.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомашины «Chery Fora A21», двигаясь поздно вечером по улице Центральной, напротив дома № 78 не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. От удара машина перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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