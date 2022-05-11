



Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 53-летней жительнице Волжского Лилии Поповичевой, осужденной за мошенничество в особо крупном размере к 4 годам колонии общего режима. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывшая работник банка пыталась оспорить решение Волжского городского суда, настаивая на оправдательном приговоре. Апелляционная жалоба осужденной оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Волжский городской суд вынес приговор Лилии Поповичевой 31 января текущего года.

В судебном заседании установлено, что с декабря 2011 года по декабрь 2014 года работник банка Поповичева предлагала своим знакомым и коллегам получить существенную прибыль, вложив деньги в ценные бумаги на фондовом рынке. Она убеждала граждан в отсутствии рисков и гарантировала выплату высоких процентов. Однако фактически привлечение денежных средств осуществлялось по схеме финансовой пирамиды.

Для создания видимости платежеспособности Поповичева частично платила проценты первым клиентам, которые вовлекали в пирамиду своих знакомых. Таким способом женщине удалось получить от 21 потерпевшего порядка 24 миллионов, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Свою вину Поповичева не признала.



