В волгоградском «Роторе» начались сокращения зарплат и сотрудников. Эту информацию ИА «Высота 102» подтвердили в клубе.

– Часть сотрудников получили уведомление о сокращении, а часть – о сокращении зарплаты по инициативе учредителя клуба, комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, – сообщили в АНО СК «Ротор».

Как стало известно информагентству, сокращения коснулись, в частности, пресс-службы. Решение о сокращении затрат на персонал было принято в связи с неудовлетворительными результатами выступления клуба «Ротор» в ФНЛ.

Между тем, болельщики уже отреагировали на информацию о жесткой экономии бюджетных средств в «Роторе».

– Так и хочется спросить, не поздно ли пить боржоми, если печень отвалилась? – горько иронизируют волгоградцы в соцсетях. – Клуб один из самых богатых в ФНЛ, у игроков бешеные зарплаты, а результата и побед нет. Раньше надо было экономить – а еще лучше, связывать зарплаты футболистов с качеством игры и полученными очками.

При этом болельщики ждут и других кардинальных изменений в клубе – в частности, смену руководства «Ротора» и даже облспорткомитета. Впрочем, некоторые считают, что клуб надо ликвидировать, а возрождать волгоградский футбол с самых низов – с областного чемпионата.