Расследования

«Боимся вывалиться из окон»: подследственный замглавы Волгограда засветился в скандале с ЖК «Эдем»

Расследования 12.05.2022 18:55
12.05.2022 18:55




Жители бывшего ЖК «Эдем» в Дзержинском районе Волгограда, которым пришлось несколько лет пробыть в статусе обманутых дольщиков, теперь боятся праздновать новоселье в достроенной многоэтажке. Да что там праздновать, жить в доме, который был сдан в эксплуатацию в конце 2021 года, как утверждают волгоградцы, весьма проблематично. А ведь еще недавно люди радовались тому, что вместо недобросовестной компании за дело взялась новая  – ООО «Специализированный застройщик «Волгоградская проектно-строительная компания», которая в конечном итоге передала квартиры дольщикам в жилом комплексе с новым названием «Квартал Московский». Но жизнь в высотке оказалась далека от столичных мерок. 

– Сейчас уже май, а в доме нет холодной и горячей воды, потому что при запуске ресурса он просто «поплыл» – в подвале стоит вода, в других коммуникациях образовались течи, а застройщик устраняет их весьма «оригинально» - просто перематывает трубы изоляционным материалом, – рассказывает один из горе-новоселов Алексей. – До сих пор не сдана в эксплуатацию энергоустановка и индивидуальный тепловой пункт, который предназначен для подогрева воды и отопления от теплоносителя с котельной. Пока это не сделано, о горячей воде и отоплении можно даже не думать. 


По словам жильцов, подъездные пути к дому отсутствуют – по факту есть только грунтовая дорога, которую, как утверждают волгоградцы, отсыпали на скорую руку асфальтовой крошкой за день до приезда губернатора. Пешеходного прохода к соседним домам нет, людям невозможно выйти на бульвар 30-летия Победы. 

Дом подключен к электроэнергии по временной схеме через соседнюю стройку, кабель электропитания только тянут, рассказывают жильцы. Застройщиком не построена площадка для мусорных баков, поэтому рядом с домом уже образовалась приличная свалка.

Однако и это не самое страшное. Дело в том, что все квартиры в новостройке, где, между прочим, 24 этажа, имеют панорамное остекление, при монтаже которого должны устанавливаться защитные ограждения для предотвращения возможного выпадения людей из окон. Такое ограждение должно иметь высоту не менее 1,2 метра, но в жилом комплексе оно отсутствует полностью! 


Кроме этого ограждения, панорамное остекление дополнительно защищается ригелем (это профилированная труба – прим. ред. ИА «Высота 102») в домах выше пяти этажей. Так, в принципе, и огораживают окна на многих других новостройках Волгограда. Однако по какой-то причине застройщик этого  не сделал в сданном доме, утверждают жильцы. 

– Каким образом облстройнадзор и администрация дали разрешение на ввод дома в эксплуатацию, мы не понимаем, – рассказывают волгоградцы. – У нас в чате 145 жильцов и ни одного довольного человека! При этом представители застройщика в ответ на наши жалобы отвечают одно – если дом принят в эксплуатацию, значит, все хорошо. 


Жители ЖК «Квартал Московский» уже обратились с заявлениями в следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить действия чиновников и застройщика, одни из которых приняли дом в эксплуатацию, а другой, как утверждают волгоградцы, сдал его с многочисленными огрехами. Ответы на обращения еще не получены. 

Между тем, напомним, бывший ЖК «Эдем» долгое время числился в перечне проблемных объектов. Застройщик – ООО «Волго-строй-инвест» – еще в 2013 году, собрав с дольщиков деньги за будущие квартиры, так и не сдал высотку, а затем обанкротился. После вмешательства в ситуацию областных властей достраивала дом уже другая фирма – ООО «Специализированный застройщик «Волгоградская проектно-строительная компания». 

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться по телефону специализированного застройщика, чтобы пообщаться с руководителем компании Александром Ремчуковым, однако сделать этого так и не удалось. Редакция ИА «Высота 102» готова предоставить возможность высказать свою точку зрения представителям компании. 

В письменном ответе на редакционный запрос в компании ООО «СЗ «ВПСК» отвергли все претензии жильцов. 

– Объект строительства был возведен в полном соответствии с проектной документацией, с учетом технических и градостроительных регламентов, что подтверждает наличие полученной в установленном порядке разрешительной документации для ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.  На разных стадиях строительства проводились экспертизы и лабораторные испытания, производились поверочные расчеты здания с учетом реальной прочности существующих конструкций здания, кроме того,  постоянно велся строительный контроль надзорными органами.  Поэтому необоснованные сомнения по качеству в отношении конструктивных и технических несоответствий в объекте строительства не имеют оснований, – говорится в заявлении компании-застройщика. 

Руководство компании также объяснило отсутствие металлических ограждений на лоджиях. 

– Это не влияет на  безопасность, так как проектом предусмотрено установка усиленного стеклопакета «триплекс» на высоте 1200 мм от пола, нагрузка которого выдерживает до 400 кг. Кроме того,  технологически конструкция усилена металлическими стойками и «гранатами»  и дополнительными металлическими пластинами по периметру. Проект прошел все необходимые согласования, а конструкция – успешные испытания, – заверили в фирме. 

– Обязательства ООО «СЗ «ВПСК» как застройщика многоквартирного дома по договорам долевого участия выполнены в полном объеме, дом введен в эксплуатацию и имеет все необходимое технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, имеется технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. После получения разрешительной документации по вводу здания в эксплуатацию ООО «СЗ «ВПСК» в соответствии действующим законодательством передало законченный объект строительства, включая все инженерные сети эксплуатирующей организации, которая  обязана заключить контракты с ресурсоснабжающими организациями. Поставка всех ресурсов, в том числе водоснабжения, должна выполняться в рамках договорных обязательств.  ООО «СЗ «ВПСК» не вправе заключать договора с РСО, так как не является обслуживающей организацией либо организацией по управлению МКД с необходимой лицензией. Дольщикам необходимо по этому вопросу обращаться в свою управляющую компанию, – посоветовали в компании недовольным жильцам. 

– Что касается благоустройства территории, то мы поясняли дольщикам, что жилой дом №1 является составной частью комплекса многоэтажной жилой застройки, поэтому в окончательном виде благоустройство всей территории комплекса, включая проезды, пешеходные тротуары, детские площадки, и т.п. будут выполнены в полном объеме после окончания строительства всего жилого комплекса. После установления теплой погоды возобновлены некоторые работы по  озеленению и благоустройству территории, – заявили в компании.


Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», разрешение на ввод скандального дома №32 по бульвару 30-летия Победы в Волгограде в эксплуатацию подписал заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко 30 декабря 2021 года. В настоящее время, как ранее сообщало информагентство, его подозревают в превышении должностных полномочий. Так, он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе, хотя на самом деле он до сих пор не достроен. 

Накануне ИА «Высота 102» рассказало о патовой ситуации, в которую попала одна из обманутых дольщиков ЖК «Эдем», который достраивало ООО «СЗ "ВПСК"». Новый застройщик продал квартиру Светланы Архиповой в этом доме, несмотря на то, что восемь лет назад она оплатила ее полную стоимость. 

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