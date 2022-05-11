«Дай Бог мне все пережить»: в Волгограде новый застройщик лишил квартиры онкобольную дольщицу

Волгоградка Светлана Архипова, которая восемь лет назад приобрела квартиру в строящемся доме, осталась без жилья и здоровья. Женщина, только пережившая уже вторую онкологическую операцию, вынуждена сегодня в суде доказывать свое право на квартиру, которую новый застройщик благополучно продал другому человеку.

Эта история началась в далеком 2013 году. Светлана Евгеньевна решила вложить свои сбережения, которые она копила много лет, в новое жилье, заключив договор долевого строительства с ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест». Женщина выбрала квартиру №21 на 4-ом этаже в доме №32 по бульвару 30-летия Победы, который тогда назывался ЖК «Эдем», общей площадью 47 квадратных метров вместе с балконом, сразу оплатив полную стоимость жилья – 1 миллион 692 тысячи рублей.

Однако ввод дома в эксплуатацию затягивался. А в 2016 году в отношении строительной компании «Волго-строй-инвест» была введена процедура банкротства. Неисполненные обязательства перед дольщиками должны были войти в реестр кредиторов, однако по какой-то причине ни один из конкурсных управляющих, которые сменились за несколько лет, не включили недостроенную квартиру Светланы Архиповой в данный перечень. Соответственно, никаких уведомлений о том, что происходит с компанией, домом и ее жильем, женщина так и не получила. Лишь в марте 2022 года Светлана Евгеньевна узнала, что компания «Волго-строй-инвест», которой она заплатила почти 1,7 миллиона рублей за будущее жилье, признана банкротом.

Эту новость Светлана Евгеньевна едва пережила. С учетом того, что последние пять лет она борется с раком и перенесла уже две операции в областном онкологическом диспансере. Но ее поджидал новый удар. Оказалось, что новая компания, которой еще в 2019 году передали имущество и обязательства обанкротившегося застройщика, продала ее квартиру!

– Достраивало дом №32 по бульвару 30-летия Победы ООО «Специализированный застройщик «Волгоградская проектная строительная компания» и сейчас он введен в эксплуатацию, – рассказывает юрист Нина Силищева. – Однако выяснилось, что новый застройщик изменил нумерацию квартир, оставив вместо двух нежилых этажей всего один. И квартире №21, которая принадлежит Светлане Архиповой, был присвоен уже новый номер. Кроме того, застройщик изменил и площадь квартиры, посчитав ее без учета балкона и уменьшив ее на 2,6 квадратных метра.

Каким образом удалось зарегистрировать квартиру, которой по договору долевого участия владела Светлана Архипова как другой объект, остается загадкой. Юрист Светланы Евгеньевны предполагает, что на руку застройщика сыграли проблемы с системой по загрузке данных, которые испытывал Росреестр несколько лет назад. Во всяком случае, верить в то, что это было сделано намеренно, пока ни Светлана Евгеньевна, ни ее юрист не хотят.

Поэтому они обратились к директору ООО «Специализированный застройщик «Волгоградская проектно-строительная компания» А.Н.Ремчукову с просьбой передать квартиру ее законному владельцу – Светлане Архиповой, а также в арбитражный суд Волгоградской области с иском о включении требования о передаче жилого помещения.

Однако в строительной компании отказались это делать, ссылаясь на отсутствие сведений о праве Светланы Архиповой на квартиру в доме №32 по бульвару 30-летия Победы, которые были переданы прежним застройщиком. А реестр требований о передаче жилых помещений был закрыт 3 августа 2017 года, тогда как заявление в арбитражный суд было подано в конце апреля 2022 года, то есть с существенным нарушением сроков, установленных законодательством, считают в ООО «Специализированный застройщик «Волгоградская проектно-строительная компания».

Кроме того, в возражении было указано то обстоятельство, что информация о банкротстве ООО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» была опубликована в газете «Коммерсант» еще в июне 2017 года, целью объявления, подчеркивается в возражении, было информирование всех заинтересованных лиц о банкротстве должника. В качестве аргумента в отказе Светлане Архиповой в компании нового застройщика указывают, что Росреестр зарегистрировал договор долевого участия в доме №32 по бульвару 30-летия Победы уже с другим лицом еще в октябре 2020 года, то есть признал законной сделку с квартирой, стоимость которой уже давно оплатила Светлана Архипова.

Представители нового застройщика также заявили, что Светлана Архипова, заключившая договор долевого участия, должна была учитывать определенные риски. И, как минимум, интересоваться ходом строительства дома. И, возможно, так и было, если бы не тяжелая болезнь, с которой вынуждена была бороться пенсионерка.





Между тем, из-за окончания процедуры банкротства ООО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» арбитражный суд не стал рассматривать заявление о включении требования о передаче квартиры Светлане Архиповой.

– В качестве одного из вариантов восстановления справедливости в отношении моего доверителя мы рассматриваем обращение в правоохранительные органы и в прокуратуру, так как Светлана Евгеньевна является пенсионеркой, к тому же страдает онкологическим заболеванием, – рассказывает Нина Силищева. – Я переживаю, что у нее просто не хватит сил и времени, чтобы доказать очевидное – что она имеет право на квартиру, полную стоимость которой она выплатила много лет назад. Я думаю, что тут надо разбираться детально: является ли факт двойной продажи одного и тоже же жилья следствием халатности конкурсных управляющих, сотрудников Росреестра, представителей новой компании-застройщика или это были осознанные действия по лишению собственности Светланы Евгеньевны. И выяснить истинную причину и виновников произошедшего под силу только компетентным органам.

Между тем, Светлана Евгеньевна только-только выписалась из областного онкологического диспансера после перенесенной операции.

– Дай Бог мне все пережить и добиться справедливости, – говорит она. – Знаю, что губернатор Волгоградской области много сделал для того, чтобы помочь обманутым дольщикам. Но я предположить не могла, что меня обманут дважды. Я не прошу чужого, я прошу лишь помощи вернуть то, что по закону принадлежит мне.

Из ООО «Специализированный застройщик «Волгоградская проектно-транспортная компания», куда редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием, пришел ответ, датированный 5 мая 2020 года, который компания уже направляла ранее Светлане Архиповой. Вот выдержки из этого письма.

– Определением суда от 26.03.2019 года в полном объеме удовлетворено заявление ООО «ВПСК» о намерении стать приобретателем объекта незавершенного строительства здания многоквартирного дома №1 многоэтажной жилой застройки по адресу бульвар 30-летия Победы, 32, и исполнении обязательств перед участниками строительства указанного объекта незавершенного строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений, – говорится в документе.

– Определением суда от 18.04.2019 года по делу А12-23572/2016 в адрес ООО «ВПСК» передан объект незавершенного строительства со степенью готовности 15% и обязательства первоначального застройщика – ЗАО «Волго-строй-инвест» перед участниками строительства о передаче им жилых помещений в соответствии с реестром. Приобретателю подлежат передаче обязательства перед участниками строительства указанного объекта незавершенного строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», -следует далее по тексту.

– В настоящее время дом введен в эксплуатацию и участникам долевого строительства, указанного в определении арбитражного суда Волгоградской области от 18.04.2019 года, передаются жилые помещения в соответствии с реестром требования кредиторов СК «Волго-строй-инвест». На основании вышесказанного ООО «СЗ «ВПСК» вынуждено отказать в удовлетворении вашего заявления в связи с тем, что обязательство по передаче однокомнатной квартиры №21, находящейся на 4-ом этаже, участнику долевого строительства – Архиповой С.Е., в списке, указанном в определении, отсутствует, – говорится в ответе.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», есть еще как минимум три человека из категории «старых дольщиков», которые, как и Светлана Архипова, оказались в аналогичной ситуации – заплатив деньги за будущее жилье, они по какой-то причине не вошли в реестр кредиторов обанкротившегося застройщика. Почему это произошло, могут выяснить правоохранительные органы.