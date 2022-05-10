Экология

«Превратилась в болото»: жители Волгоградской области после расчистки не узнают родную речку

Экология 10.05.2022 20:51
10.05.2022 20:51


Жители Фролово в ужасе от того, во что превратилась река Арчеда. Как рассказали ИА «Высота 102» фроловчане, в реке практически пропало течение, она зарастает тиной, а из-за стоячей воды берега водоема все больше походят на болото.
Между тем, напомним, река Арчеда уже два раза оказывалась в центре внимания правоохранителей и природоохранных ведомств после мора рыбы и после того, как она окрасилась в красный цвет. В результате расследования выяснилось, что в водоем сбрасывались канализационные стоки.
Причем перед этими происшествиями, в  2020 году Арчеду расчистили за 201 миллион рублей. Однако местные жители наблюдают, как она деградирует. Беспокоятся за судьбу реки и депутаты Волгоградской областной думы. Недавно они поручили региональной КСП проверить эффективность проведенных работ по расчистке Арчеды.
Фото Подслушано | OFFICIALFROLOVO | Фролово34 VK.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Экология
08.05.2022 22:04
Экология 08.05.2022 22:04

0
Далее
Экология
08.05.2022 08:17
Экология 08.05.2022 08:17

0
Далее
Экология
05.05.2022 21:23
Экология 05.05.2022 21:23

0
Далее
Экология
04.05.2022 20:22
Экология 04.05.2022 20:22

0
Далее
Экология
30.04.2022 09:42
Экология 30.04.2022 09:42

0
Далее
Экология
30.04.2022 07:07
Экология 30.04.2022 07:07

0
Далее
Экология
29.04.2022 17:56
Экология 29.04.2022 17:56

0
Далее
Экология
28.04.2022 19:09
Экология 28.04.2022 19:09

0
Далее
Экология
28.04.2022 11:25
Экология 28.04.2022 11:25

0
Далее
Экология
27.04.2022 05:57
Экология 27.04.2022 05:57

0
Далее
Экология
26.04.2022 14:55
Экология 26.04.2022 14:55

0
Далее
Экология
26.04.2022 10:57
Экология 26.04.2022 10:57

0
Далее
Экология
26.04.2022 07:55
Экология 26.04.2022 07:55

0
Далее
Экология
25.04.2022 18:29
Экология 25.04.2022 18:29

0
Далее
Экология
25.04.2022 16:01
Экология 25.04.2022 16:01

0
Далее

Лента новостей

20:51
«Превратилась в болото»: жители Волгоградской области после расчистки не узнают родную речкуСмотреть фотографии
19:13
В Волгоградской области продолжают дорожать шампуни и мылоСмотреть фотографии
17:17
Росстат отчитался о росте среднедушевых доходов волгоградцевСмотреть фотографии
15:51
Еще один дом на севере Волгограда признан аварийнымСмотреть фотографии
15:25
Губернаторы пяти российских регионов подали в отставкуСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области дерево рухнуло на пешеходный мостСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области перестали умирать от коронавирусаСмотреть фотографии
13:03
Песня экс-депутата Госдумы от Волгоградской области обернулась скандалом в ЧитеСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде фирму семьи экс-депутата лишили многомиллионного контрактаСмотреть фотографии
11:09
На трассе под Волгоградом насмерть сбили 23-летнего пешеходаСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде после празднования Дня Победы собрали 9 КАМАЗов мусораСмотреть фотографии
10:53
Пассажир маршрутки пострадал в ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде назвали профессии, которые не дадут умереть с голодаСмотреть фотографии
10:16
В Волжском после ДТП водитель бросил раненого пассажираСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области разорвало в клочья плакат ко Дню победыСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградскую область 11 мая вернутся заморозкиСмотреть фотографии
08:33
Директора школ Красноармейского района Волгограда обнародовали свои зарплатыСмотреть фотографии
07:32
Жителям Волгограда 11 мая массово отключат горячую водуСмотреть фотографии
23:51
Зрителями концерта в центре Волгограда стали 100 тысяч человекСмотреть фотографии
22:47
В Волгограде отгремел салют Победы: фото с Мамаева кургана, набережной и ЦПКиОСмотреть фотографии
21:43
Тысячи волгоградцев дождались выступления ВалерииСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде 8-километровая пробка перед салютом сковала Первую ПродольнуюСмотреть фотографии
21:03
«Толпа — она не понимает!»: на видео попал конфликт полицейского и зрителя после парада в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
Хроника празднования 9 Мая в Волгограде: смотрим лучшие и необычные снимкиСмотреть фотографии
19:10
Опубликованы доходы чиновников, представляющих Волгоградскую область в МосквеСмотреть фотографии
18:16
В цеху заброшенного мясокомбината под Волгоградом нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде вечером 9 мая прогремит три салюта: где смотретьСмотреть фотографии
17:07
Волгоград 9 мая отметился в телеграм-канале Ксении СобчакСмотреть фотографии
16:39
Губернатор и тысячи волгоградцев на набережной Волгограда стали зрителями авиашоуСмотреть фотографии
15:30
В центре Волгограда нашли застреленным известного бизнесменаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 