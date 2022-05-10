Жители Фролово в ужасе от того, во что превратилась река Арчеда. Как рассказали ИА «Высота 102» фроловчане, в реке практически пропало течение, она зарастает тиной, а из-за стоячей воды берега водоема все больше походят на болото.
Между тем, напомним, река Арчеда уже два раза оказывалась в центре внимания правоохранителей и природоохранных ведомств после мора рыбы и после того, как она окрасилась в красный цвет
. В результате расследования выяснилось, что в водоем сбрасывались канализационные стоки.
Причем перед этими происшествиями, в 2020 году Арчеду расчистили за 201 миллион рублей. Однако местные жители наблюдают, как она деградирует. Беспокоятся за судьбу реки и депутаты Волгоградской областной думы. Недавно они поручили
региональной КСП проверить эффективность проведенных работ по расчистке Арчеды.
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