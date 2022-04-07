Общество

КСП Волгоградской области проверит работы по расчистке меняющей цвет реки

Общество 07.04.2022 20:15
07.04.2022 20:15



Депутаты Волгоградской областной думы инициируют проверку отдельных видов работ по экологической реабилитации и расчистке реки Арчеда во Фроловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект внесли в облдуму депутаты Ирина Соловьева и Илья Кошкарев. Проект о поручении Волгоградской областной думы к КСП региона провести соответствующую проверку в третьем квартале текущего года направлен для рассмотрения в профильный комитет регионального парламента.
Экологическая реабилитация и расчистка реки Арчеда в 2020 году была проведена в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов на территории Волгоградской области» национального проекта «Экология». На расчистку Арчеды были потрачены немалые средства – 201,5 миллиона рублей. Однако после этого река дважды за год меняла цвет. 
Как ранее сообщало информагентство, в начале 2021 года в Арчеде наблюдался мор рыбы, после чего  вода в реке покраснела. По результатам проверки этого происшествия выяснилось, что причиной гибели рыбы и изменения цвета воды стали сбросы фекальных стоков. Прокуратура также установила, что в ливневой канализации отсутствовали средства измерения объемов сброса сточных вод и очистных сооружений. Руководство администрации Фролово, поясняли в надзорном органе, не занималось модернизацией и реконструкцией ливневой канализации, не выделяли из бюджета средства на эти цели, в связи с чем в адрес чиновников было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Должностные лица были  привлечены к административной ответственности. 
Однако не прошло и года, как Арчеда снова поменяла свой цвет. В декабре 2021 года водную поверхность реки затянули коричневые масляные пятна явно от каких-то нефтепродуктов. Предварительные результаты расследования, проведенного региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и Фроловской межрайонной прокуратурой, показали, что данные пятна имеют органическое происхождение.
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