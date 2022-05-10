Росстат отчитался о росте среднедушевых доходов волгоградцев

Меньше всего доходов приходится на жителей Калмыкии – всего 21250 рублей.
Расследования 10.05.2022 17:17
10.05.2022 17:17
Меньше всего доходов приходится на жителей Калмыкии – всего 21250 рублей.
Среднедушевые денежные доходы жителей Волгоградской области выросли по итогам 2021 года. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Так, по итогам прошлого года этот показатель в регионе составил 27788 рублей. В 2020 году он был меньше – 24995 рублей.При этом лидером по доходам остается Краснодарский край – 41944 рублей. В Астраханской области этот показатель намного ниже – 26799 рублей. В Ростовской области среднедушевые доходы населения составили 34955 рублей, в Севастополе – 33260 рублей, в Адыгее – 34556 рублей.
Меньше всего доходов приходится на жителей Калмыкии – всего 21250 рублей.
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