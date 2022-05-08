В Волгоградской области контролируют радиационный уровень

Экология 08.05.2022 08:17
08.05.2022 08:17
Автоматизированные посты не зафиксировали превышения уровня радиационных параметров в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, радиационный фон на территории региона остается спокойным.
Так, в апреле измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,08 до 0,17 мкЗв/ч. Техногенная активность (по данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов) не зафиксирована.
В настоящее время на территории региона эксплуатируется 22 автоматизированных поста. Из них 8 - функционирует в Волгограде, по два поста - в городах Котельниково и Волжском, по одному – в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир - Суровикинского.
Информация о параметрах радиационной обстановки на территории региона в круглосуточном режиме поступает в ГКУ Волгоградской области «Центр управление и связи» и Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», а также в Единую государственную автоматизированную систему наблюдения за радиационной обстановкой на территории РФ Главного информационно-аналитического центра, созданного на базе НПО «Тайфун».
Реклама
Расчистка ерика Верблюд под Волгоградом обойдется в солидную сумму05.05.2022 21:23
Экология 05.05.2022 21:23
На Мамаевом кургане в Волгограде потравили комаров перед 9 мая04.05.2022 20:22
Экология 04.05.2022 20:22
Волгоградцы смогут заработать на мусоре в первом в городе экопункте30.04.2022 09:42
Экология 30.04.2022 09:42
В Волгоградской области приняли план борьбы с последствиями глобального потепления30.04.2022 07:07
Экология 30.04.2022 07:07
Росводресурсы сократили период максимальных сбросов на Волжской ГЭС29.04.2022 17:56
Экология 29.04.2022 17:56
В Волгоградской области узаконили бесплатное посещение лесов28.04.2022 19:09
Экология 28.04.2022 19:09
Чиновники объявили об охоте на свалки в Волгоградской области28.04.2022 11:25
Экология 28.04.2022 11:25
Регоператор в Волгограде будет копаться в мусоре и снимать его на видео27.04.2022 05:57
Экология 27.04.2022 05:57
Уровень воды в Волге поднялся на полметра из-за сбросов Волжской ГЭС26.04.2022 14:55
Экология 26.04.2022 14:55
В Волгограде для нарушителей правил сортировки мусора создадут доски позора26.04.2022 10:57
Экология 26.04.2022 10:57
Ученые ищут спасение реки Донского бассейна в анализах воды и ила26.04.2022 07:55
Экология 26.04.2022 07:55
Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людей25.04.2022 18:29
Экология 25.04.2022 18:29
«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанами25.04.2022 16:01
Экология 25.04.2022 16:01
Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотину25.04.2022 14:31
Экология 25.04.2022 14:31
Волго-Ахтубинскую пойму напоят за 11,5 млрд рублей25.04.2022 11:44
Экология 25.04.2022 11:44
Реклама