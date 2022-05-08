В Волгоградской области контролируют радиационный уровень









Автоматизированные посты не зафиксировали превышения уровня радиационных параметров в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, радиационный фон на территории региона остается спокойным.

Так, в апреле измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,08 до 0,17 мкЗв/ч. Техногенная активность (по данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов) не зафиксирована.

В настоящее время на территории региона эксплуатируется 22 автоматизированных поста. Из них 8 - функционирует в Волгограде, по два поста - в городах Котельниково и Волжском, по одному – в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир - Суровикинского.

Информация о параметрах радиационной обстановки на территории региона в круглосуточном режиме поступает в ГКУ Волгоградской области «Центр управление и связи» и Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», а также в Единую государственную автоматизированную систему наблюдения за радиационной обстановкой на территории РФ Главного информационно-аналитического центра, созданного на базе НПО «Тайфун».



