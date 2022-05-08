Экология

В Волгоградской области контролируют радиационный уровень

Экология 08.05.2022 08:17
08.05.2022 08:17



Автоматизированные посты не зафиксировали превышения уровня радиационных параметров в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, радиационный фон на территории региона остается спокойным.
Так, в апреле измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,08 до 0,17 мкЗв/ч. Техногенная активность (по данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов) не зафиксирована.
В настоящее время на территории региона эксплуатируется 22 автоматизированных поста. Из них 8 - функционирует в Волгограде, по два поста - в городах Котельниково и Волжском, по одному – в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир - Суровикинского.
Информация о параметрах радиационной обстановки на территории региона в круглосуточном режиме поступает в ГКУ Волгоградской области «Центр управление и связи» и Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», а также в Единую государственную автоматизированную систему наблюдения за радиационной обстановкой на территории РФ Главного информационно-аналитического центра, созданного на базе НПО «Тайфун».

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