Спорт

«Каждую игру надо было умирать»: тренер «Ротора» сделал признание после проигрыша в Волгограде

Спорт 07.05.2022 22:07
07.05.2022 22:07


Волгоградский «Ротор» в очередной раз подвел своих болельщиков, уступив на своем поле московскому клубу «Спартак-2» с минимальным счетом 0:1. Главный тренер сине-голубых Артем Куликов взял на себя всю ответственность по игровым моментам и попытался увести из-под удара гендиректора клуба Андрея Рекечинского. 

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Спартак-2» Андрей Коновалов на послематчевой пресс-конференции был краток. 

— В первую очередь хотел поблагодарить болельщиков, что они в таком количестве приехали и поддержали нас. Думаю, что с их помощью мы выстояли в этой игре, тяжелой достаточно. 

На этот раз главный тренер «Ротора» выглядел очень подавленным, но все же нашел в себе силы ответить на вопросы журналистов. 


— Ну, что сказать. Проиграли очередной матч. Домашний,  заключительный. Естественно, настраивались на победу в преддверии такого святого праздника. Владели игровым преимуществом, но не реализовали моменты. Очень плохой результат. Хотел бы извиниться за это. Что сказать? Больше нечего сказать, — начал Артем Куликов.  

Наставник сине-голубых признался, что для него это очень болезненное поражение и ему на самом деле сложно подобрать какие-то слова.

— Я понимаю эмоции болельщиков. Перед ними очень стыдно. Хотел принести свои извинения за этот результат, — добавил тренер.


Собравшихся журналистов интересовало, почему за все время футболисты так и не смогли собрать волю в кулак и переломить ситуацию.  

— Здесь много факторов: стечение обстоятельств, травмы, болезни, ротация состава. Надо все анализировать в комплексе. Это и психология игроков, когда команда попадает в такое положение, когда нужно сохранить «прописку» и тяжело вернуть уверенность, которая присутствовала в начале сезона, — парировал Куликов. 

Артем Куликов добавил, что тренерский штаб отработал максимально профессионально, но тем не менее он готов взять на себя всю ответственность за отсутствие результата. 

— Были беседы, были моменты командные, но когда нет результата... Одна игра, вторая, третья. Я несу полную ответственность. Я верил в команду, верил, что смогу исправить ситуацию, но сегодня можно констатировать, что у меня не получилось. 


Наставник волгоградских футболистов встал на защиту гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского, подчеркнув, что с финансовой стороны в клубе сделано для футболистов все, если не больше. 

— Единственное, хотел сказать по руководителю Андрею Михайловичу. Много негативной критики. Но он также несет ответственность. Он как руководитель сделал все условия для команды с финансовой точки зрения, по быту, по всем моментам, — отметил Куликов. — По спортивной части тренерский штаб несет ответственность и непосредственно футболисты, которым необходимо было каждую игру умирать. 

Куликов признался, что ему очень больно сейчас, но в запасе еще две игры, поэтому надо достойно закончить, а потом уже все проанализировать и двигаться дальше.  

— Смысл сейчас писать какие-то заявления? Надо мобилизоваться и играть на результат, за свою честь и свое имя, — считает главный тренер. 

На вопрос о продлении контракта наставник волгоградской команды невесело усмехнулся. 

— Зачем такие вопросы задавать?  Я сегодня признался, что не справился с работой. Какие продолжения? Я несу ответственность и готов ее принять.

До конца сезона остается всего два матча. «Ротор» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Увидимся в ФНЛ-2? 

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