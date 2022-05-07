Спорт

«Это антифутбол»: в Волгограде фанаты «Ротора» посвятили клубу стихи

Спорт 07.05.2022 10:11
07.05.2022 10:11


На стадионе «Волгоград Арена» сегодня, 7 мая, состоится футбольный матч между «Ротором» и московским клубом «Спартак-2». Фанаты сине-голубых не ждут от сегодняшней встречи ничего хорошего и даже посвятили стихи разочаровавшим их футболистам. 

Большинство фанов сходятся во мнении, что игра волгоградского клуба «это антифутбол» и «убийство болельщиков». Команде рекомендуют проследить за игрой ФК «Крылья Советов» и взять с них пример, «как нужно выходить из фнл и биться в рпл на уровне лучших». 

Пользователь Денис Чугункин в одном из фанских пабликов посвятил «Ротору» стихи. Приводим небольшую выдержку:

Футбол сегодня в Волгограде.
И все мы на него идем.
Торжественно, как на параде,
Хотя ничто уже не ждем.

Сейчас «Ротор» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды шесть побед, 11 ничьих и 17 поражений. В предыдущем матче клуб уступил «Кубани» со счетом 1:2. После очередного поражения до вылета из лиги команде остался всего один шаг. В сегодняшнем матче сине-голубым нужна только победа. 

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