«Это антифутбол»: в Волгограде фанаты «Ротора» посвятили клубу стихи

На стадионе «Волгоград Арена» сегодня, 7 мая, состоится футбольный матч между «Ротором» и московским клубом «Спартак-2». Фанаты сине-голубых не ждут от сегодняшней встречи ничего хорошего и даже посвятили стихи разочаровавшим их футболистам.

Большинство фанов сходятся во мнении, что игра волгоградского клуба «это антифутбол» и «убийство болельщиков». Команде рекомендуют проследить за игрой ФК «Крылья Советов» и взять с них пример, «как нужно выходить из фнл и биться в рпл на уровне лучших».

Пользователь Денис Чугункин в одном из фанских пабликов посвятил «Ротору» стихи. Приводим небольшую выдержку: