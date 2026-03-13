В Волгограде планируют увековечить память известного ученого-археолога Владислава Ивановича Мамонтова. Соответствующий проект решения накануне, 12 марта, поддержали депутаты комитета гордумы по местному самоуправлению. Вопрос будет внесен в повестку ближайшего заседания. В память о Владиславе Ивановиче планируется открыть мемориальную доску на фасаде дома №19 по улице Калинина, где он проживал.

С ходатайством об увековечении памяти Владислава Мамонтова еще в 2025 году выступила инициативная группа, чье предложение было поддержано администрацией Ворошиловского района, областным краеведческим музеем, Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом, научным сообществом и общественными организациями.

Около 40 лет Владислав Иванович возглавлял археологическую лабораторию Волгоградского государственного социально-педагогического вуза, которая теперь носит его имя. На протяжении длительного времени преподавал на разных факультетах отечественную историю и археологию, долгое время был руководителем археологической практики студентов вуза.

В течение 55 ежегодных полевых сезонов им было исследовано около 140 археологических памятников Волгоградской области. Это древние стоянки, грунтовые погребения различных эпох и свыше 500 курганов. Материалы, привезенные из его экспедиций, имели большую научную ценность. На сегодняшний день значительную часть археологических фондов областного краеведческого музея составляют находки именно из раскопок Мамонтова, и ряд из них имеет особое высокохудожественное значение.

При непосредственном участии Мамонтова создан и уже более полувека действует археологический музей ВГСПУ. Владислав Мамонтов является автором около 300 научных и научно-методических трудов, которые продолжают быть актуальными в настоящее время.

Плодотворной была и общественная жизнь ученого. Он стоял у истоков создания Волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Принимал непосредственное участие в учреждении общественной организации «Дети военного Сталинграда». Был одним из инициаторов создания музея «Дети Царицына – Сталинграда – Волгограда».

Профессор Мамонтов отмечен множеством государственных и региональных наград, являлся отличником народного просвещения, Почетным работником высшего профессионального образования РФ, ему было присвоено почетное звание Волгоградской области «Хранитель традиций».

Владислав Мамонтов ушел из жизни в 2019 году.