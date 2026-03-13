



В Волжском в ночь с 11 на 12 марта произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась во дворе многоквартирного дома №12 на ул. Мира и попала в объектив одной из камер уличного наблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, водитель легкового автомобиля, заезжая во двор, неожиданно нажал на педаль газа, врезавшись в ограждение на обочине. Но препятствие не остановило волжанина. Мужчина продолжил движение, врезавшись следом ещё и в три припаркованных авто. Но и это лишь ненадолго задержало героя, который, немного замешкавшись, всё же продолжил движение вглубь парковки.

Отметим, остановило машину лишь лобовое столкновение с третьим автомобилем, после чего находящийся за рулём лихач вышел из кабины и как ни в чём не бывало, вальяжной и размеренной походкой пошёл к многоквартирному дому.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me