Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
Федеральные новости
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Федеральные новости

Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»

Федеральные новости 12.03.2026 20:01
0
12.03.2026 20:01


Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются модели Omoda и Jaecoo.

Как сообщалось информагентством, ранее Минпромторг опубликовал список моделей автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Всего в него вошли 22 модели автомобилей шести брендов: LADA (Granta, Vesta, Largus, Iskra, Aura, Niva Legend и Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Москвич (3, 3е, 6, 8), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion).

Теперь список хотят расширить и включить: Haval Jolion, F7 и F7x, Chery Tiggo 7L, Omoda C5, Jaecoo J7 и J6. В перспективе в перечне могут появиться автомобили бренда Volga и электромобили «Атом».

Напомним, с 1 марта 2026 года все транспортные средства, приобретаемые для оказания услуг такси, должны быть произведены на территории России. По мнению авторов законопроекта, инициатива станет отличным стимулом для улучшения качества выпускаемой продукции отечественными производителями.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
12.03.2026 20:01
Федеральные новости 12.03.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2026 12:25
Федеральные новости 12.03.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2026 10:45
Федеральные новости 11.03.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 19:32
Федеральные новости 10.03.2026 19:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 15:19
Федеральные новости 10.03.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 13:56
Федеральные новости 10.03.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2026 10:12
Федеральные новости 10.03.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2026 21:15
Федеральные новости 09.03.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2026 17:40
Федеральные новости 08.03.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2026 10:01
Федеральные новости 08.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2026 19:18
Федеральные новости 05.03.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2026 09:40
Федеральные новости 05.03.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2026 15:16
Федеральные новости 04.03.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 16:37
Федеральные новости 03.03.2026 16:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 15:20
Федеральные новости 03.03.2026 15:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудованияСмотреть фотографии
20:50
Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Два игрока «Каустика» вызваны в молодёжную сборную России по гандболуСмотреть фотографии
20:16
В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоныСмотреть фотографии
20:01
Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»Смотреть фотографии
19:37
819 волгоградок отказались от аборта после уговоровСмотреть фотографии
19:33
Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игрыСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:40
Экс-замглавы района Белов отдаст стране нажитые незаконно 10 млн рублейСмотреть фотографии
17:56
«Многое прояснится 25 марта»: эксперты рассказали, чего ожидать от запрета ФАС на рекламу в TelegramСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде коммерсанту не дали откупиться от следствия за 150 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:53
Под Волгоградом дорогу с перепаханным асфальтом отремонтируют по решению судаСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. БазиснаяСмотреть фотографии
15:43
Андрей Бочаров в новой должности представил регион на форуме «Есть результат!»Смотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом тысячи единиц контрафактной одежды и обуви передали в зону СВОСмотреть фотографии
15:10
В Волгоградской области лесоруб спилил ценные дубы на дроваСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде нашли пропавшего школьникаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связиСмотреть фотографии
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»Смотреть фотографии
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
 