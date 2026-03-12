Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»





Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются модели Omoda и Jaecoo.

Как сообщалось информагентством, ранее Минпромторг опубликовал список моделей автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Всего в него вошли 22 модели автомобилей шести брендов: LADA (Granta, Vesta, Largus, Iskra, Aura, Niva Legend и Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Москвич (3, 3е, 6, 8), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion).

Теперь список хотят расширить и включить: Haval Jolion, F7 и F7x, Chery Tiggo 7L, Omoda C5, Jaecoo J7 и J6. В перспективе в перечне могут появиться автомобили бренда Volga и электромобили «Атом».

Напомним, с 1 марта 2026 года все транспортные средства, приобретаемые для оказания услуг такси, должны быть произведены на территории России. По мнению авторов законопроекта, инициатива станет отличным стимулом для улучшения качества выпускаемой продукции отечественными производителями.